El actor Peter Fonda ha fallecido este viernes 16 de Agosto a los 79 años a causa de un fallo respiratorio provocado por el cáncer de pulmón que padecía, según ha comunicado su familia a la revista People.

Peter Fonda murió a las 11.05 hora local (18.05 hora GMT) en su casa de Los Ángeles rodeado de sus familiares quienes han expresado su dolor en un comunicado:"Es uno de los momentos más tristes de nuestras vidas, no somos capaces de encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones. En nuestro luto, les pedimos que respeten nuestra privacidad". En ese mismo comunicado la familia ha pedido que se recuerde su ''espíritu indomable y su amor por la vida''.

Peter Fonda, hijo del también actor Henry Fonda y hermano de Jane Fonda, es conocido sobre todo por haber interpretado a Wyatt en 'Easy Rider' (1969), película por la que fue nominado al Óscar como guionista junto a Dennis Hopper y Terry Southern. En esa cinta de moteros supo conectar con la generación Woodstock y lanzó Jack Nicholson, uno de sus protagonisas, al estrellato al ser nominado a los Óscar como mejor actor de reparto.

Como actor, Fonda ha participado en 117 películas y series, como "Split Image, "Dance of the Dwarfs", "A Reason to Live", "The Cannonball Run" o "Peppermint Freiden". Además, ha dirigido tres películas ,"Wanda Nevada", "Idaho Transfer" y "The Hired Land", y ha sido productor y guionista.

...

Seguro que te interesa

El día que Jack Nicholson descubrió que su hermana era en realidad su madre