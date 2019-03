Muere en un accidente de avioneta James Horner, compositor de las bandas sonoras de 'Titanic', 'Braveheart' y 'Avatar'

El compositor y director de orquesta estadounidense James Horner, conocido mundialmente por componer las bandas sonoras de 'Braveheart' o 'Titanic', entre otras muchas películas, ha fallecido este lunes, a los 61 años de edad, en un accidente de avioneta, según informa The Hollywood Reporter.

El suceso ha tenido lugar en el área de Santa Bárbara, en el estado estadounidense de California, en torno a las 21.30 horas (hora local). Una avioneta S-312 Tucano MK-1, registrada a nombre del compositor, se ha precipitado contra el suelo, tras registrar un fallo en el motor.

Un equipo del departamento de Bomberos del condado de Santa Bárbara se desplazó hasta el lugar de los hechos tras notificarse el accidente, pero no han encontrado supervivientes, tal y como ha añadido la cadena estadounidense CBS, que ha indicado que aún se están investigando las causas del trágico suceso.

Horner fue premiado con un Oscar a la Mejor Canción Original por 'My Heart Will Go On' y otro por Mejor Música Original por la banda sonora de la película 'Titanic' en el año 1998. Se trata de uno de los compositores de cine más conocidos y respetados de Hollywood.