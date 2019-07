Tras el estreno de 'Hereditary' el año pasado, el director Ari Aster nos presenta el próximo 26 de julio 'Midsommar', un cuento terrorífico con una historia inquietante y algo perturbadora. Una cinta que ha logrado conquistar a Jordan Peele, director de 'Dejame Salir' y 'Nosotros'.

Una pareja americana al borde de la ruptura decide hacer un viaje junto a un grupo de amigos, el destino elegido es un festival en una pequeña aldea de Suecia donde descubrirán las extrañas y perturbadoras tradiciones del pueblo sueco.

Sin embargo, no todo son emociones positivas. Will Poulter (Josh), uno de sus protagonistas, ha confesado que no pudo pegar ojo después de ver la película. "Estaba tan jodido que después de verla no pude dormir. Podría ser la reacción más agresiva que he tenido nunca hacia una película", aseguraba el actor en una entrevista para Vulture.

El motivo principal de esta idea vino encabezada por una ruptura sentimental del director Ari Aster, tal y como dijo él mismo en una entrevista para Variety. "En ese momento estaba pasando por una ruptura y repasando las ruinas de una relación fallida (...) luego contacté con un productora sueca y me dijeron que querían que escribiera una película de folclore y terror situada en Suecia". Además, el director ha afirmado que las dinámicas familiares dan mucho de qué hablar y son las que le ayudan a generar un "buen drama". Además de Will Poulter; Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper y Henrik Norlén encabezan la lista de reparto.

