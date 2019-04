Mickey Rooney en 20 claves que quizá no sabías

1. El verdadero nombre de M ickey Rooney era Joseph Yule.

2. La primera vez que tuvo contacto con el mundo artístico fue con 18 meses cuando salió a escena con sus padres, que también eran actores, en una obra de teatro. Les acompañó vestido con un smoking en miniatura y mordiendo un cigarro de caucho.

3. Fue uno de los pocos supervivientes del cine mudo. Su carrera como actor comenzó cuando tenía apenas seis años con un pequeño papel en la película muda 'Not to be trusted' (1926).

4. Debutó en el cine a los 12 años con ‘El enemigo público número 1’.

5. Trabajó con estrellas como Elisabeth Taylor, Spencer Tracy, J. Farrell MacDonald, Lewis Stone, Gene Reynolds, Esther Williams, Gene Kelly, James Brown, Louis Armstrong, Audrey Hepburn, Michael Fox o Anthony Quinn.

6. Su papel más conocido fue el de Andy Hardy en la película ‘A Family Affair’. Tanto éxito tuvo la película que se convirtió en una saga de casi veinte películas que duraron ocho años.

7. A pesar de su baja estatura (1,57 cm) y una apariencia muy alejada a la del clásico galán hollywoodense, Mickey fue un gentleman: se casó ocho veces y tuvo 9 hijos, se divorció seis veces y una de sus esposas fue encontrada muerta en la cama con su amante,

8. La primera de sus esposas, y la más fugaz, fue Ava Gardner von la que apenas duró un año (1942-1943) y no tuvieron hijos. Después vino Betty Jane Rase (1944-1949) con la que tiene dos hijos. Su tercera esposa fue Martha Vickers (1949-1951) con la que tuvo un hijo. Seis años (1952-1958) fue lo que duró su matrimonio con Elaine Devry, su cuarta esposa y madre de cuatro de sus hijos. Con su quinta esposa Carolyn Mitchel estuvo casado ocho años 1958-1966 y su matrimonio con su sexta esposa Marge Lane duró meses (1966). Se casó por séptima vez en 1969 con Carolyn Hockert con la que tuvo dos hijos, su matrimonió acabó en 1974. Su última y definitiva mujer fue Jan Chamberlin. Con ella se casó en 1978 y seguían juntos.

9. Recibió dos Globos de Oro, uno de ellos como mejor actor de televisión por la tv movie 'Bill'.

10. Tiene una amplia carrera en series de televisión. Incluso ganó un premio Emmy al Mejor Actor de TV movies por 'Bill' que protagonizó junto a Dennis Quaid en 1980.

11. El actor nonagenario fue candidato al Oscar en cuatro ocasiones: ‘Los hijos de la farándula’ (1939), ‘La comedia humana’ (1943), ‘Amanecer sangriento’ (1956) y ‘El corcel negro’ (1979).

12. Sus dos únicas estatuillas fueron honoríficas. En 1982 le entregaron el Oscar Honorífico como reconocimiento a su larga trayectoria como actor. Previamente, en 1938 le habían otorgado el Premio Juvenil de la Academia.

13. Desde 1932 no había parado de trabajar. En estos momentos estaba inmerso en la tercera parte de ‘Los Muppets’.

14. El director de ‘Noche en el museo 3’, Shawn Levy, confirmó que el nonagenario actor había rodado algunas secuencias para esa secuela el mes pasado.

15. La última película que había estrenado en la gran pantalla fue el "thriller" ‘The Woods’ (2012). También estrenó la cinta independiente 'Bamboo Shark' y su colaboración en 'Los Muppets'.

16. El actor tiene una amplia carrera en populares series de televisión como ‘Vacaciones en el mar’ (1982), ‘Las chicas de oro’ (1988), ‘Se ha escrito un crimen’ (1993) o ‘ER’. También ha participado en capítulos de series como 'Padres Forzosos' o 'Los Simpson'.

17. Rooney fue considerado el actor con la carrera profesional más larga, ya que entre cine y televisión estuvo en 326 títulos.

18. El actor denunció a uno de sus hijos, Christopher Aber de 52 años, fruto de su relación con su octava mujer Jan Chamberli. Rooney le acusaba de abandono, estafa y abusos.

19. Mickey Rooney se declaró en quiebra en 1996 porque debía más de 1,75 millones de dólares al IRS, el organismo del gobierno de Estados Unidos responsable de la recaudación de impuestos.

20. Desde 1932 no ha Parado de trabajar ni un solo momento. El veterano actor ha estrenado una, dos e incluso tres películas por año excepto en 1945, 1967, 1980, 1987 o 1996.