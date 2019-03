Michael Fassbender "estudió" a Ashton Kutcher para prepararse el papel de 'Steve Jobs'

Michael Fassbender es el encargado a dar vida al cofundador de Apple, 'Steve Jobs', en la película homónima que dirige Danny Boyle y que llegará a las salas espñolas el 1 de enero de 2016.

El actor se encuentra promocionando 'Steve Jobs' en el Festival de Cine de Nueva York, donde la cinta está obteniendo muy buenas críticas. Cuando le preguntaron cómo se había preparado el papel, Fassbender dejó a todos con la boca abierta al nombrar a Ashton Kutcher como una de sus fuentes.

"Estudié a Ashton Kutcher para hacer Steve Jobs"

Durante la conferencia de prensa, Michael Fassbender bromeó y comentó: "estudié a Ashton Kutcher". El joven actor también interpretó al cofundador de Apple en 'Jobs' , el biopic que Joshua Michael Stern dirigió en 2013.

A diferencia de la película dirigida por Danny Boyle, esta propuesta no consiguió obtener prácticamente ninguna crítica positiva y su carrera comercial fue más bien modesta.

FASSBENDER EN LA RUEDA DE PRENSA DE JOBS

La gran aceptación que ha conseguido 'Steve Jobs' en Nueva York hace de esta propuesta una de las firmes candidatas a los premios Oscar del año que viene. Con guión de Aaron Sorkin ('La red social', 'The Newsroom') y dirigida por Danny Boyle ('Slumdog Millionaire', 'Trainspotting') los primeros comentarios han sido excepcionales.

Sin embargo, algunas voces sí han comentado el poco parecido físico que tiene Fassbender con Jobs, algo que el propio actor comentó durante la conferencia de prensa. "Obviamente sé que no me parezco nada a Steve Jobs. Fue lo primero que le dije a Danny Boyle, que Christian Bale tendría un perfil más parecido a Jobs que yo", comentó el intérprete.

"Christian Bale se parece más a Jobs que yo"

Aunque, Fassbender también explicó que lo que le interesaba a Boyle no eran tanto que el actor guardara un parecido físico con Jobs sino que transmitiera su esencia y energía. "Me dijo que no estaba interesado en eso, que quería que tener la energía y esencia de él y transmitirla", explicaba.

El actor de 'Shame' y '12 años de esclavitud' declaró que apenas conocía la figura de Jobs antes de embarcarse en el proyecto, que iba a ser dirigido inicialmente por David Fincher y con el ya nombrado Christian Bale en el papel.

"No estoy muy interesado en la tecnología. La uso bastante mal, así que todo era nuevo para mí, siendo honesto", comentaba Fassbender, que fue elegido por Danny Boyle cuando el proyecto le llegó a él.

UN BIOPIC INUSUAL

A diferencia de otros biopics, 'Steve Jobs' se centrará en tres momentos clave de la vida del empresario informático, serán los lanzamientos de productos emblemática de la marca Apple, siendo el momento final el lanzamiento del iMac en 1998.

Sorkin ya tiene experiencia en crear guiones de películas inspiradas en personajeshistóricos. En 2007 se hizo cargo del libreto de 'La guerra de Charlie Wilson' y en 2010 escribió el guión de 'La red social'.

En 2011 firmó 'Moneyball', basada en el libro del mismo nombre y que relataba la vida de Billy Keane, un representante de un equipo de béisbol. 'Steve Jobs' llegará a los cines estadounidenses este 9 de octubre.

En España habrá que esperar al 1 de enero de 2016 para poder ver la interpretación de Michael Fassbender como el fallecido presidente de Apple.