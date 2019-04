Meryl Streep cumple 67 años: Así ha sido la carrera de la camaleónica actriz en imágenes

Merecedora del trono de Hollywood durante las últimas décadas, Meryl Streep cumple 67 años. La actriz ha demostrado ser la gran actriz de Hollywood y consagrarse como una de las actrices más versátiles y respetadas de la era moderna.

Casada desde hace 37 años con el escultor Don Gummer con el que tiene cuatro hijos, la actriz lleva más de 30 años delante de las cámaras y un total de cincuenta siete películas a sus espaldas.

Es una de las actrices más camaleónicas y eso le ha valido diecinueve nominaciones al Oscar, siendo la mujer con más candidaturas de la historia. Los tres que acumula en la estantería han sido por 'La Decisión de Sophie', 'Kramer contra Kramer' y 'La Dama de Hierro'.

Debutó en la gran pantalla en 1977 en 'Julia' y un año más tarde con su segunda película 'El cazador' recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. A partir de ese momento fue candidata a la estatuilla con películas como 'Memorias de África', 'Un grito en la oscuridad', 'Los puentes de Madison', 'Cosas que importan', 'Música del corazón', 'El Diablo viste de Prada', 'La Duda' o 'Into The Woods', entre otros.

La hemos visto cambiar de look, de registro o incluso de época. Su maestría a la hora de meterse en un papel no tiene límites y tiene la capacidad de mimetizarse con cualquier tipo de ambientes y personajes. Ha trabajado con los mejores actores del panorama cinematográfico y los directores de cine se la rifan.

A día de hoy, la actriz tiene pendiente tres estrenos de cine. El primero es 'Suffragette'. La película se centra en los primeros integrantes del movimiento británico defensor del sufragio femenino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este drama histórico contará en cartel con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter o Ben Whishaw, entre otros.

Depués la veremos de rockera en 'Ricki and the Flash'. Llegará a los cines en septiembre y Meryl Streep interpreta a Ricki, una guitarrista que lo abandonó todo para alcanzar su sueño de convertirse en una estrella de rock. Su ex marido Pete le pide que viaje hasta Chicago para visitar a Julie, la hija de ambos, pues se está divorciando y necesita apoyo.

Por último 'Florence Foster Jenkins' en la que comparte cartel con otro grande de Hollywood, Hugh Grant. Se trata de un biopic sobre la historia real de Florence Foster Jenkins, una joven que, al heredar la fortuna de su padre, pudo cumplir su sueño de estudiar para ser soprano.