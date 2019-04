Delicias del cine: Las películas que pudieron inspirar a los hermanos Roca

'SIN RESERVAS' O 'RATATOUILLE' SON ALGUNAS DE ELLAS

La gastronomía española está de celebración, el Celler de Can Roca volvió a ser designado como el mejor restaurante del mundo por el ranking The World's 50 Best Restaurants, publicado por la revista británica Restaurant. Hemos querido aprovechar la ocasión para realizar nuestro pequeño homenaje gastronómico con las mejores películas del cine para abrir el apetito. Nos referimos a aquellas que alimentan solo con verlas, donde cada escena es una alabanza a la gastronomia y hacen la boca agua. Todas las elegidas incluyen escenas donde la comida es la protagonista y provoca más de un rugido de estómago. Descúbrelas todas en nuestra siguiente galería. Aviso: no recomendado si tienes el estomago vacío.