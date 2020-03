"Cuando era pequeña él me enseñó a andar, me enseñó a sonreír y me enseñó a no rendirme nunca. Le amaba incluso antes de saber lo que era el amor. Era mi héroe. ¡Mi héroe REAL! ¡Siempre estará en mi corazón! Se me llenan los ojos de lágrimas al escribir esto. Te has ido, ¡pero no te olvidamos! D.E.P. papá".

When I was little he taught me to walk, taught me to smile, and taught me to never give up. I loved him even before I knew what love was. He was my hero. The REAL life hero! He will always be in my heart! It brings tears in my eyes as I write this. You're gone, but not forgotten! R.I.P Dad!

Esta es la despedida que la hija del actor Paul Walker, fallecido este sábado a los 40 años de edad en un accidente de tráfico en California, dedicaba a su padre en su página de Facebook.

Junto a este mensaje, Meadow Walker, de 15 años y fruto de la relación del actor con Rebecca McBrain, publicó una fotografía en la que aparece cuando era tan solo una niña junto a su padre.

No sólo su hija, sino que miles de personas dejaban sus mensajes en las redes sociales que se llenaron de fotografías y frases muy emotivas dedicadas al actor. Entre ellos Vin Diesel y el resto de estrellas de 'Fast and Furious', cuya séptima entrega estaba grabando Walker en estos momentos.

El actor falleció el pasado sábado cuando participaba en un acto benéfico en favor de las víctimas del tifón de Filipinas. Walker viajaba de pasajero en su propio coche que conducía un amigo que también murió en el accidente. Numerosos fans se reunieron para dar el último adiós a Walker en el lugar del siniestro, en Valencia, California. Con multitud de flores, velas, fotografías y recuerdos, se ha rendido homenaje al actor.