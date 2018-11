Matt Damon sería un superhéroe solo si su amigo Ben Affleck es el director

Si hace poco Matt Damon dejaba caer que le parecía bien ser sustituido en la 'Saga Bourne', ahora confiesa que incluso no le importaría dejar de ser el famoso agente secreto para ponerse capa y echar a volar cual superhéroe. Eso sí, siempre de la mano de su amigo de la infancia, Ben Affleck.

Durante la premier de 'Jason Bourne', Matt Damon compartía con Irish Examiner la única condición para que algún día llegase a ser un superhéroe: “Lo consideraría si estuviera el director apropiado, pero no estoy seguro de que quede algún superhéroe libre, creo que están todos cogidos. Si Ben me dirigiera, me metería en ello de cabeza, me encanta trabajar con Ben”.

Aunque, como dice Damon, hay un problema con ser amigo de Ben y querer trabajar con él a la vez: "El problema con Ben es que siempre que dirige, se reserva el mejor papel para sí mismo. Así que, si no guarda el mejor papel para uno de sus amigos, no tenemos mucho que hacer".

Matt Damon y Ben Affleck son amigos desde la infancia. Juntos escribieron el guion de 'El indomable Will Hunting' por el que ganaron un Oscar como mejor guion. Actualmente, sus familias son amigas y constantemente se están reuniendo. Una amistad que ni la fama ni los años consiguen separar.