'Maléfica' ya es la película más taquillera de Angelina Jolie

Con más de 521 millones de dólares recaudados hasta la fecha, Maléfica se ha convertido en la película más taquilla de Angelina Jolie en toda su carrera.

La superproducción de Disney que relata la historia de La bella durmiente desde el punto de vista la mala de la mala del cuento ha superado ya a la anterior marca de Jolie en taquilla. Esta estaba en poder de 'Sr. y Sra. Smith', la comedia de acción que en 2005 protagonizó junto a Brad Pitt y que amasó en taquilla más de 478.2 millones de dólares.

De los 521 millones de dólares recaudados por Maléfica, la mayor parte, más de 355 vienen desde fuera de Estados Unidos donde la película ha tenido un gran éxito. El pasado fin de semana recaudó en Estados Unidos 13 millones de dólares, ocupando el quinto lugar en el Box USA que encabezó la comedia Think Like a Man Too con 30 millones de dólares.

Fuera de Estados Unidos Maléfica recaudó este fin de semana 44,7 millones de dólares en un total de 54 mercados, incluido los más de 20 millones de dólares de su notable debut en China. Los países, al margen de Estados Unidos, en los que mejor ha funcionado la película de Jolie son Mexico (con 40,4 millones de dólares), Rusia (con 34,8 millones), Reino Unido (con 25,7 millones de dólares) y Brasil (con 24,2 millones).

La película, que ya hace unos días batió la marca de cuento de acción de Disney, Oz, un mundo de fantasía que recaduó 493,3 millones de dólares, todavía no se ha estrenado en un mercado tan potente como el de Japón, donde verá la luz el 4 de julio.