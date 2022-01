Maggie Gyllenhaal ha dirigido a su marido, Peter Sarsgaard, en una escena de sexo: "Fue gratificante"

En las películas o series, las escenas sexuales son momentos muy delicados de llevar a cabo. Pueden ser importantes para el desarrollo de la trama, lo que siempre es positivo, o pueden carecer de relevancia. A parte de ello, es de suma importancia la comodidad de los actores y el equipo que rueda la escena. Y hoy en día, se ha mejorado mucho el ambiente en los set de filmación cuando se llevan a cabo.

Peter Sarsgaard ha dejado el tabú de lado y ha compartido un momento agradable sobre cómo ha sido ser dirigido por su propia mujer, Maggie Gyllenhaal, en una escena de sexo con otra mujer, concretamente con su compañera de reparto Jessie Buckley.

El actor ha concedido una entrevista a NME y ha tratado este tema sin tapujos. "He estado recomendando esto a absolutamente todo el mundo. ¡No creo que haya ninguna relación a la que no le ayude!", ha dicho al ser preguntado por la escena en cuestión. "Lo bueno de esto es ver a alguien más adorar a tu cónyuge. La forma en que estos dos personajes conectan no es solo por el sexo, se trata de la mente. Eso es realmente gratificante".

"Una vez vi a un actor besar a mi esposa en una película y me volví loco porque tenía la mano en el bolsillo. Yo estaba como, esa es mi esposa y él tenía la mano en el bolsillo como si estuviera buscando sus llaves mientras la estaba besando. Quiero decir, esta mujer es increíble, ¡muéstralo!", ha comentado entre risas sobre un caso similar que vivió con su esposa, Maggie Gyllenhaal.

Por su parte, la directora del film ya reveló este hecho en una entrevista al programa The View. "Al principio pensé, 'quizás no sea una gran idea', y luego pensé, 'he estado con mi marido muchos años. Hemos pasado por mucho. Sé que mi esposo me quiere. ¿Quién podría hacer esto mejor que él?", dijo la hermana de Jake Gyllenhaal.

La ópera prima de Maggie Gyllenhaal detrás de las cámaras está cosechando grandes críticas y multitud de nominaciones. 'The Lost Daughter', protagonizada por Olivia Colman o Dakota Johnson, promete ser una de las serias candidatas a la temporada de premios y una de las claves es la buena química entre sus actores y su excelente guion, como ha dejado claro Peter Sarsgaard. Actualmente no está disponible en Netflix España.

