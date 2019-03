¿Y si tu madre revisase todas tus interacciones en Facebook?

CLIP DE 'HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS' | YA EN CINES

El director de 'Juno' y 'Up in the air', Jason Reitman, vuelve a meter el dedo en la llaga con su nueva película. 'Hombres, mujeres y niños' es un retrato de los peligros de Internet y las redes sociales, y de cómo pueden cambiar la manera de relacionarnos. Aquí te mostramos un avance de cómo los padres pueden sobreproteger a sus hijos revisando todas sus movimientos en la red. La película está ya en los cines.