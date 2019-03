Macaulay Culkin vuelve a estar 'Solo en Casa' 25 años después

Las míticas películas de 'Solo en Casa' forman ya parte del imaginario del cine familiar y navideño, aunque poco queda ya de esa dulce imagen de Kevin McAllister en el actor que encarnó el papel.

Macaulay Culkin ha revolucionado a los fans de la saga al publicar un vídeo en el que ha vuelto a representar la esencia de 'Solo En Casa' 25 años después.

"Tuve que defender mi casa de dos psicópatas invasores. Era un niño, todavía tengo pesadillas de aquel tipo calvo y raro que me perseguía. Ellos se acordaron del bastardo de mi hermano, pero se olvidaron de mí, el niño de 8 años más adorable del universo".

'Just Me In The House By Myself' es el título de este curioso vídeo en el que Culkin ha recreado parte de la esencia de la película y ha hablado sobre cómo fue su experiencia mientras realizaba la saga.

El vídeo ha sido publicado por :DRYVRS, un canal de Youtube que ha albergado este guiño del malogrado actor en una serie web.