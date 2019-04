El célebre compositor James Horner celebraría hoy su 62 cumpleaños

A lo largo de su larga carrera, James Horner recibió 10 nominaciones a los Óscar y ganó dos por la banda sonora de 'Titanic' (1997) y por la canción original de esa película, 'My Heart Will Go On', interpretada por la canadiense Céline Dion. Horner también ganó nominaciones por sus bandas sonoras para clásicos del cine como 'Alien', 'Apolo 13', 'Una mente maravillosa', 'Avatar', 'Braveheart', 'Campo de sueños' y 'Casa de arena y niebla', además de por la canción original 'Somewhere Out There', de la película infantil 'Fievel y el Nuevo Mundo'.

Entre las más de 100 bandas sonoras que compuso se encuentran también 'La máscara del zorro', 'Leyendas de Pasión', 'Casper', 'Jumanji' o "The Amazing Spider-Man". Nacido en Los Ángeles (California) en 1953, James Horner comenzó a tocar el piano a los cinco años y dedicó toda una vida a dar vida a grandes momentos del celuloide. Su primer trabajo de alto perfil fue 'Star Trek II: The Wrath of Khan' (1982), tras lo que fue encadenando ofertas de directores de cine de cada vez mayor renombre.

Durante su carrera, Horner trabajó y trabó amistad con George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Oliver Stone, Antoine Fuqua y Ron Howard, entre otros.

Antes del trágico accidente que acabó con su vida, Horner había trabajado en la música de 'Southpaw', del director Antoine Fuqua. El mismo cineasta está preparando un reboot de la notable 'The Magnificent Seven', y debido a un emotivo regalo del músico la cinta contará en la banda sonora con sus últimas composiciones.

James Horner cumpliría hoy 62 años. Repasamos sus magníficas composiciones en películas que ya forman parte de la historia del cine.