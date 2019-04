Leonardo DiCaprio ya tiene próximo proyecto con otro director de Oscar

Leonardo DiCaprio trabajó muy duro para conseguir un Oscar, tras papeles extraordinarios como 'J. Edgar', 'Django desencantado' o el 'Lobo de Wall Street'. Finalmente lo consiguió con 'El Renacido'. Tras unos años sin actividad vuelve a la gran pantalla para trabajar con los más grandes. Tiene pendiente de estreno 'Once Upon a Time in Hollywood', repitiendo con Quentin Tarantino, y también parece confirmada su participación en el drama criminal 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese. Ahora se ha desvelado que podría trabajar con otro director ganador de un Oscar recientemente.

Según informa Variety, DiCaprio estaría en negociaciones para participar en la próxima película de Guillermo del Toro. Se trataría de un remake de la película del año 1947 'Nightmare Alley', 'El callejón de las almas perdidas'.

Guillermo del Toro ganó el Oscar al mejor director en 2017 gracias a la película 'La forma del agua' que fue la gran triunfadora del año con cuatro Oscars y, tras varios proyectos en mente, parece que se va a decantar por este remake que en el año 1947 dirigió Edmund Goulding y que estaba basado en una novela escrita por William Lindsay Gresham.

Cuenta la historia de un joven que trabaja en un espectáculo en una feria ambulante que aprende trucos de adivinación y que intentará engañar a algún millonario para intentar quedarse con su dinero.

Se desconoce aún el nombre del resto del reparto pero seguro que de confirmarse el acuerdo entre ellos, será un gran film.

