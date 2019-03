Lejos del mundanal ruido

Basada en el clásico literario de Thomas Hardy, Far from the Madding Crowd, narra la historia de la bella, independiente y obstinada Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), que atrae a tres pretendientes muy distintos: Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts), una ganadero ovino, cautivado por su atractiva terquedad; Frank Troy (Tom Sturridge), un apuesto y temerario sargento, y William Boldwood (Michael Sheen), un próspero y maduro soltero.

