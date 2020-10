A Kevin Bacon "le encantaría ser parte" del Universo Marvel

Al actor estadounidense Kevin Bacon le encantaría tener un papel en la próxima película de Marvel. Él mismo se ha retratado como un seguidor de esta franquicia y de sus peliculas, por esa misma razón le encantaría ser parte de ellas.

En una entrevista con 'NME', Bacon comentó que le agradaría la oportunidad de interpretar a un personaje en el extenso mundo de MCU. "No he tenido muchas oportunidades de trabajar en el universo Marvel o incluso en el mundo del cómic", explicó en la charla. Por este motivo, el actor comentó que le encanta la franquicia de Iron Man, por lo que le "encantaría ser parte de ella".

Por otra parte, el actor de 'Footlose' detalló que la tranquilidad otorgada a los actores debido a los parones en la industria por el coronavirus han sido positivos para él. Bacon considera que estos periodos de descanso le han permitido soñar en grande, de tal manera que ha podido imaginarse participando en alguna cinta del universo Marvel.

Bacon ya actuó en una película de Marvel

Sin embargo, a pesar de los deseos del actor, lo cierto es que ya ha participado en el MCU. En 2011 interpretó a Sebastian Shaw en 'X-Men: First Class', que estaba afiliada al universo Marvel pero fue producida por Fox.

Su nombre apareció en 'Guardianes de la Galaxia'

A pesar de que Bacon solo ha participado en una película del universo Marvel, lo cierto es que su nombre ha aparecido en otra de ellas. Se trata de 'Guardianes de la Galaxia', que salió en 2014. En ella, Chris Pratt es retratado como un gran admirador de la película adolescente 'Fooloose', cuyo protagonista es Bacon. Además, Pratt le cuenta a Gamora, el personaje de Zoe Saldana, una historia sobre un "gran héroe llamado Kevin Bacon".

En la entrevista con 'NME', Bacon confesó que no sabía que ese guiño iba a estar incluido en una película del universo Marvel. "No tenía idea de que [el director] James Gunn iba a hacer eso. James y yo habíamos trabajado en una película llamada 'Super' años antes", contó el actor estadounidense, que confesó que adoraba las películas de los Guardianes de la Galaxia y agradeció el saludo desde Marvel.

"Alguien me contó sobre eso y me dijo '¿has visto "Guardianes de la Galaxia"?' Y yo dije: 'No, no planeo ir'. Me dijeron: 'Está bien, deberías ir'. No sabía por qué estaban mencionando eso específicamente. Y me senté en el teatro solo un martes por la tarde. Y ahí estaba, y fue realmente impactante", relata acerca del descubrimiento de la película de superhéroes hacia la suya de bailes de 1984.

