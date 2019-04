Julia Roberts y Nicole Kidman en los nuevos pósters de 'Secret in Their Eyes'

'Secret in Their Eyes' es el remake americano de la película de Juan José Campanella 'El Secreto de sus Ojos'. La cinta original ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa.

En esta adaptación Julia Roberts, Nicole Kidman y Chiwetel Ejiofor encarnan los papeles protagonistas y está dirigida por Billy Ray ('Capitán Phillips', 'Los Juegos del Hambre').

La película cuenta la historia de un unido grupo de investigadores del FBI que se separa abruptamente tras descubrir que la hija de Jess (Julia Roberts) ha sido brutalmente asesinada.

La trama avanza 13 años en los que Ray (Chiwetel Ejiofor), que ha buscado obsesivamente por su cuenta al asesino, descubre una nueva pista que puede aportar esperanza en encontrar al culpable y que su equipo pueda pasar página. Sin embargo, nadie está preparado para los secretos que se descubrirán en el proceso.

Así, el thriller intercala presente y pasado mientras vamos descubriendo más cosas sobre el misterio que rodea el caso y presiona los límites de los protagonistas por encontrar la verdad.

Con estos nuevos pósters que ha publicado IM Global continúa la promoción de la película que se estrena el 23 de octubre en Estados Unidos y que ya reveló un tráiler oficial hace unos días.