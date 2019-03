'Los juegos del hambre' podría tener una precuela y varias secuelas

La franquicia de 'Los juegos del hambre' parece ser demasiado rentable como para que Lionsgate, el estudio de las películas, acabe para siempre. La segunda parte de 'Sinsajo', se estrena en noviembre de este año, pero según parece, no será el final de la historia entre Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Los directivos de Lionsgate han mostrado su interés durante varias reuniones de continuar en la producción de futuras películas. Su presidente ejecutivo, Jon Feltheimer, ha asegurado que el estudio trabaja en la búsqueda de más ideas para una posible continuación. "Estamos desarrollando ideas activamente y pensando en posibilidades para una posible precuela y secuelas" ha explicado.

De esta forma, la saga que protagoniza Jennifer Lawrence seguiría la idea de Warner que ya está inmersa en la re-introducción de Harry Potter con futuras películas. 'Fantastic Beasts and Where to Find Them', la primera entrega de esta vuelta del mago, la veremos en noviembre de 2016.

Tanto la actriz Jennifer Lawrence, como el director de Francis Lawrence, se han mostrado muy a favor de participar en esta vuelta. "Todos estamos pensando en ello, y hablando sobre ello" decía el realizador hace meses durante una entrevista.

De momento, y lo único seguro de todo, es que el próximo invierno 'Los juegos del hambre' se despedirá (de momento) la primera parte de su saga. Su estreno está previsto para el 20 de noviembre de este año.