Un joven recibe una paliza en Nueva York por parecerse a Shia LaBeouf

El joven Mario Licato recibió el pasado sábado una de las agresiones más absurdas que se recuerdan, si es que alguna agresión no lo es. Se encontraba por una calle de Nueva York, camino de un show llamado Pianos en el Lower East Side, cuando un desconocido que él describe como "veinteañero y musculado" se le acercó y la pegó al grito de "Esto por parecerte al p**o Shia Labeouf".

El ataque fue tan brutal que dejó al joven incosciente y al borde de unas escaleras. Una pareja que presenció el momento corrió a atenderle, y le certificaron que su agresor había dado ese motivo para pegarle.

"Estaba muy confuso, incluso más cuando me levanté y pensaba que estaba loco porque me parecía haberle oído decir aquello. Y la pareja me dijo que el asaltante dijo exactamente eso mientras corría hacia mí", ha explicado a Gothamist.