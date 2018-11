John Carney se siente "un completo idiota" por sus ataques a Keira Knightley

Las declaraciones de John Carney relatando la mala actitud de Keira Knightley durante la grabación de 'Begin Again' y sus dificultades para trabajar con ella, las reacciones no se hicieron esperar.

A miles de fans indignados o incrédulos se sumaron otros directores de cine que no dudaron en salir en defensa de la actriz británica en pos de estos hirientes comentarios.

Tras la respuesta desatada, el director ha decidido emitir una disculpa pública a través de su propio Twitter en la que pide perdón por sus palabras y reconoce sus propios errores de forma bastante honesta:

"Recientemente, en una entrevista telefónica, la conversación se convirtió en una discusión acerca de una película antigua, 'Begin Again', protagonizada por Keira Knightley. Dije un número de cosas sobre Keira que eran mezquinas, malvadas e hirientes. Estoy avergonzado de haber sido capaz de decir tales cosas y estoy intentando afrontar lo que se ha dicho sobre mí. En un intento de encontrar fallos en mi propio trabajo, terminé culpando a otra persona. Eso no es solo una señal de mal director, sino que es un comportamiento patético del que no estoy nada orgulloso. Es arrogante y maleducado. Keira fue totalmente profesional y estaba dedicada durante la película, y contribuyó en gran manera a su éxito. He escrito a Keira personalmente para disculparme, pero quería también hacerlo de forma pública y sin reservas a sus fans y amigos o cualquiera que haya podido sentirse ofendido. No es algo que vaya a poder justificar nunca, y nunca lo volveré a hacer".

De esta forma termina la pequeña trifulca empezada por el propio Carney, en la que no hemos oído nada (¿por ahora?) por parte de Keira Knightley, pero al menos podemos decir que rectificar es de sabios.