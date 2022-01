Jim Carrey se convierte en DJ para The Weeknd

Las colaboraciones entre el mundo de la música y el cine son constantes. Y unos segundos en pantalla o unas simples palabras pueden ser suficientes para agradar a los fans.

El artista The Weeknd vuelve a estar en todos los titulares debido a su nuevo disco 'Dawn Fm'. Siguiendo la estela que lanzó con 'After Hours', el cantante trasciende su música para convertirla en un universo propio lleno de referencias culturales. En esta ocasión parece que no hay tantos guiños a películas, pero sí ha incluido todo un bombazo para quien haya oído la canción que da nombre al disco.

Jim Carrey | Getty Images

Jim Carrey ha prestado su voz en esta canción y se ha convertido en DJ por un día. Como locutor en la frecuencia 103.5 Dawn FM, Jim Carrey transporta a los oyentes a la nueva experiencia del álbum.

"Ahora estás escuchando 103.5 Dawn FM. Has estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos. ¿Asustado? No se preocupe, estaremos allí para sostener su mano y guiarlo a través de esta transición indolora", son las palabras que pronuncia el actor de 'Sonic, la película'.

Jim Carrey da signos de que está, de nuevo, dispuesto a aceptar papeles, tras unos años un tanto alejado, como en el caso de la secuela de Sonic o trabajos como este en los deja con buen sabor de boca a sus seguidores.