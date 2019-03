Jesse Eisenberg elogia 'Batman v Superman': "No es película de superhéroes caricaturesca"

Jesse Eisenberg, que es conocido por no callarse ni una, solo tiene buenas palabras para 'Batman v Superman': "No es el tipo de película de superhéroes caricaturesca, es muy seria y está bien actuada, bien escrita, bien dirigida. ¡Realmente es fenomenal!

El actor ha acudido al programa de televisión 'Today' para presentar su libro 'Bream Gives Me Hiccups: And Other Stories', donde ha alabado el trabajo del guionista Chris Terrio, que ya trabajó junto a Ben Affleck en 'Argo', y que según Eisenberg ha creado un Lex Luthor 'increíble'.

'Batman v Superman llegará a los cines el 26 de marzo del próximo año, pero por ahora puedes disfrutar del tráiler con la lucha de titanes de Henry Cavill y Ben Affleck con sus papeles antagonistas.