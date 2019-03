Jean-Claude Van Damme vuelve a bailar 'La Vaina Loca' en el show de Conan O’Brien

Parece que por el señor Jean-Claude Van Damme no pasan los años. No dudó ni un segundo en lanzarse a bailar en el programa de Conan O'Brien como en 'Kickboxer', película que rodó en 1989. El actor belga demostró que, si algo no le falta, es elasticidad.

En 'Kickboxer' un joven Van Damme bailaba con desparpajo 'Feeling so good today', de Beau Williams. Pero muchos recordamos al especialista en artes marciales bailando al ritmo de 'Una vaina loca' gracias a un viral de hace unos años en Internet. Si tú no te encuentras entre este grupo, te aconsejamos que veas el siguiente vídeo: