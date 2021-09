Jason Momoa revela uno de los góticos detalles que formarán parte de su nuevo look en 'Aquaman 2'

Jason Momoa está de lo más emocionado con la producción de la secuela de 'Aquaman', 'Aquaman and the Lost Kingdom'. La cinta ya avanza con su rodaje con el director James Wan y sus actores nos van dejando algunos detalles de lo que veremos en la nueva entrega del Universo DC.

Ahora el actor ha sorprendido con un selfie en Instagram mostrando su puño con tres anillos en forma de calavera. En el pie de foto aprovecha para saludar a todos aquellos artistas artesanos, y da las gracias a los creadores de los anillos escalofriantes que muestra. En línea con su nacionalidad hawaiana y su rol en ser el rey de los mares dice, "Aloha a todos mis artistas artesanos. Apoyen el arte”.

También usa su dialecto hawaiano al etiquetar y dirigirse al creador de los anillos, "mahalo por crear algunos de mis anillos de Aquaman 2, con todo mi cariño aloha J". El creador de dichos anillos se llama 'Judicael Sacred Skulls' en Instagram y es conocido por ser tatuador y por su línea de joyas con forma de calaveras. Parece que el estilo de Momoa calará en el de Arthur Curry.

Qué sabemos de 'Aquaman 2'

'Aquaman and the Lost Kingdom' tiene previsto su estreno el 16 de diciembre de 2022. Aunque la mayoría de la trama permanece aún en secreto, su director James Wan ha dado alguna pista sobre cómo será esta secuela. Se sabe que, además de Momoa, el film volverá a contar con estrellas como Amber Heard, como Mera, Patrick Wilson como el Maestro del océano, y Nicole Kidman con el rol de la madre de Aquaman.

Después de que 'Aquaman' superara los mil millones de dólares en taquilla, no sorprende que hayan decidido continuar la historia sobre el poderoso gobernador de Atlántida. Lo que sí que no era tan esperado es el hecho de que el film se ha inspirado mucho en una influyente película de terror italiana de los años 60: 'El planeta de los Vampiros'.

Pero, si tenemos en cuenta que el director es el mismísimo James Wan no sorprende tanto. Sería raro que no hubiera por lo menos algún concepto terrorífico, ya que es uno de los grandes y más conocidos directores de cintas de terror, entre ellas la saga 'Expediente Warren', 'Saw', y su último proyecto 'Maligno'.

En una exclusiva, Wan admite a Total Film, "Aquaman 2 está muy inspirada en 'El planeta de los Vampiros', una película de terror italiana que trata sobre dos naves que aterrizan en un misterioso planeta, donde dos de los miembros de la tripulación acaban siendo poseídos por un mal desconocido. Además, para enfocar la conexión que siente con el género del terror, Wan bromea diciendo, "Puedes sacar al niño del terror, pero nunca podrás sacar el terror del niño".

