Con más kilos y sin pelo: La increíble transformación de Jared Leto para 'House of Gucci'

Jared Leto es un actor camaleónico donde los haya. Cuando pensamos en su capacidad de mimetizarse con los personajes a los que interpreta, quizás la primera imagen que se nos venga a la cabeza sea la de El Joker. Resulta evidente que cada vez que se mete en la piel del enemigo número de Batman consigue sorprendernos a todos con ese aspecto tan macabro e inquietante, extremadamente alejado de lo que proyecta el propio Leto en la vida real.

Sin embargo, fuera del universo Marvel Leto también se ha visto obligado a modificar su aspecto en varias ocasiones. Como olvidar su interpretación de Rayon en 'Dallas Buyers Club', por la que consiguió llevarse un Premio Óscar o la del asesino de John Lennon, Mark David Chapman, en 'Chapter 27'. Pues bien, muy pronto tendremos de nuevo el gusto de poder verlo inmerso en un papel, para el cual tendrá que pasar por una increíble e impactante transformación.

Jared Leto encarnará a Paolo Gucci, uno de los nietos del fundador de la casa de modas Gucci, en el nuevo filme del cineasta Ridley Scott: 'House of Gucci'. La película está basada en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed', escrito por Sara Gay Forden, en el que la autora cuenta cómo fue el asesinato de Maurizio Gucci, otros de lo nietos del fundador. Patrizia Reggiani, la ex esposa de Maurizio contrató a un sicario para que acabara con la vida de de su ex marido y por ello, en Italia es conocida como "la viuda negra".

'House of Gucci' cuenta con un reparto excepcional. Lady Gaga encarnará a Patrizia, Adam Driver a Maurizio y como ya os hemos adelantado, Leto a Paolo Gucci. El rodaje de la película comenzó hace unos meses y ya son varias las instantáneas que han trascendido de los actores caracterizados. Hace poco alucinamos con las fotografías de Lady Gaga vestida de novia durante la grabación de las escenas relativas al año 1973, cuando Patrizia contrajo matrimonio con Maurizio. Ahora nos ha sorprendido muchísimo el aspecto que lucirá Jared en su nuevo trabajo. Veremos a un Leto calvo, con algunos kilos de más y con un aspecto que podríamos llegar a describir inclusive como algo desaliñado. Desde luego la imagen de Paulo Gucci dista mucho de la apariencia que el actor de 49 tiene en la vida real.

