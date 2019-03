Jared Leto te enseña la diferencia entre una manzana una pera

El oscarizado actor Jared Leto además de carisma tiene un gran sentido del humor, y así lo ha vuelto a demostrar en un curioso vídeo que ha realizado para Vanity Fair.

Leto se ha codeado con los genios de Silicon Valley en el nuevo establecimiento que inaugura el medio y se ha puesto frente a la cámara para enseñarnos una lección muy importante: cómo distinguir entre una pera y una manzana. La pregunta podría no parecer muy relevante. ¿A simple vista? Sí. ¿Probándolas? También, pero el actor sin duda te dará una forma en la que no habías pensado nunca antes. ¿Necesaria? Probablemente no, pero si lo dice Jared Leto, pues nos parece bien.

La estrella de Hollywood también se plantea las cosas que veremos en el futuro e incluso hay un momento final hilarante en el que el cantante cuenta su visión de cómo se crea un "éxito de youtube".