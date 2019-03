Ingrid Bergman protagoniza el cartel de la 68ª edición del Festival de cine de Cannes

El Festival de cine de Cannes ha escogido a la actriz sueca Ingrid Bergman como icono del cartel de su 68 edición, que se celebrará en esa localidad del sur francés del 13 al 24 de mayo.

"Icono moderno, mujer libre y actriz valiente", según los organizadores, la intérprete fue a la vez "estrella de Hollywood y figura del neorrealismo", que cambió de roles y de país adoptivo sin perder nunca su simplicidad y esencia.

La actriz de Alfred Hitchcock, de Roberto Rossellini o de Ingmar Bergman, que dio réplica a Cary Grant, Humphrey Bogart o Gregory Peck en películas como 'Casablanca' o 'Recuerda', sucede en el cartel a otras figuras del séptimo arte, como Marcello Mastroianni, Paul Newman o Joanne Woodward.

La imagen, con el fondo blanco y basada en una fotografía de David Seymour, cofundador de la agencia Magnum, muestra el rostro de Bergman en blanco y negro, y evidencia, según Cannes, la belleza de la intérprete, que presidió el jurado de la edición del año 1973.

"A mi familia y a mí nos emociona mucho que el Festival haya elegido a nuestra maravillosa madre para figurar en el cartel oficial el año del centenario de su nacimiento", señaló en un comunicado su hija, la también actriz Isabella Rossellini.

El homenaje a Bergman (1915-1982) en esta próxima edición incluye la proyección en su sección de "Clásicos" del documental "Ingrid Bergman, in Her Own Words", firmado por Stig Björkman.

Cannes anunció que ha decidido también asociarse al tributo organizado por Rossellini el próximo septiembre, un espectáculo centrado en su autobiografía que se presentará en Estocolmo, Roma, París, Londres y Nueva York, cinco ciudades clave en la vida de la actriz.