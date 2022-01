El inesperado vídeo de Mark Wahlberg entrenando junto al novio de su hija

Más información Tom Holland corrige a Tom Cruise y asegura que fue 'Uncharted' la que trajo de vuelta la industria del cine tras la pandemia

A Mark Wahlberg le ha llegado el trascendental momento, para bien o para mal, de conocer a las parejas de sus hijos. El actor, conocido por sus papeles de acción generalmente, y de tipo rudo particularmente, es un ferviente católico y aficionado al ejercicio físico. En sus redes sociales, acostumbra a sus seguidores a publicar posts sobre culturismo o sobre labores sociales con la comunidad.

Así, el ex rapero ha mostrado en su última publicación al novio de su hija, Ella Wahlberg, de 18 años. Dentro de un gimnasio y vestidos con el mismo atuendo deportivo, Mark Wahlberg le ha calificado como un "gran chico".

"Solía hacer ejercicio para mantener a los chicos alejados de mis niñas, y ahora estoy haciendo ejercicio con su novio. Imagínatelo", ha bromeado el actor de 'Padres por desigual' en un tono parecido a su personaje en esta cinta.

El vídeo cuenta con más de 2 mil comentarios y más de 2 millones de reproducciones.

El propio Mark Wahlberg ha reconocido en más de una ocasión que no se corresponde con la típica imagen de padre sobreprotector e intimidatorio con las parejas de sus hijos. De hecho, en el programa 'Live with Kelly and Ryan' afirmó que ya no era tan sobreprotector con sus hijas y que las citas entre adolescentes eran inevitables.

Un 2022 lleno de estrenos para Mark Wahlberg

El intérprete tiene pendiente el estreno de varios proyectos. La adaptación de 'Uncharted' junto a Tom Holland no es la única y destacan en el horizonte películas como 'Stu', 'Me Time', 'The Six Billion Dollar Man' o 'Arthur the King'. Casi nada.

