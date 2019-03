'Independence Day: Contraataque': Primer tráiler de la nueva secuela

La secuela de 'Independence Day' llegará a los cines el 24 de junio de 2016 con el nombre de 'Independence Day: Contraataque'.

Su estreno coincide con el 20 aniversario del estreno 'Independence Day', protagonizada por Will Smith, Bill Pullman y Jeff Goldblum.

En el tráiler publicado el domingo pasado pudimos ver que no aparecía en ningún momento Will Smith, el encargado de interpretar a Steven Hiller. La razón por la que el actor no va a salir en la película es que no llegó a un acuerdo con la producción. Pero podremos disfrutar de viejos personajes como Bill Pullman y también de caras nuevas como Liam Hemsworth.

Son muchos los fans que se han preguntado qué habrá sido del personaje de Will Smith, y 20th Century Fox ha creado una web interactiva centrada en la historia de la guerra contra los alienígenas de la primera película.

La página web permite que los fans conozcan con todo detalle los acontecimientos transcurridos durante los 20 años que han pasado desde la primera película y también lo que ocurrió con el héroe, Steven Hiller. Al parecer los humanos comenzaron a utilizar los cazas alienígenas para construir un híbrido y al probarlo hubo un fallo desconocido que provocó la muerte de Hiller.

'Independence Day: Contraataque' tiene lugar en 2016, cuando David Levinson (Jeff Goldblum) es el director de la Defensa Espacial de la Tierra, una organización encargada de proteger el planeta, puesto que todos los países se han unido para luchar contra un enemigo común.