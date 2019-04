Las increíbles películas imaginadas por un ilustrador a partir de imágenes cotidianas

¿QUIÉN NO QUERRÍA VER ESTAS CINTAS QUE NO EXISTEN?

Seguro que muchas veces te has preguntado cómo se les ocurrirán a los grandes creativos de Hollywood las espectaculares historias que se convierten en éxitos de la gran pantalla. Pues al margen de todo el proceso que hace que una idea se convierta en un proyecto de grandes dimensiones, hemos descubierto a un artista que sin duda la creatividad para realizar este tipo de ideas no le falta. "Your Post As A Movie" es un usuario de Reddit que ha dedicado a imaginar películas espectaculares a partir de fotos aleatorias que han posteado en la red. El resultado habla por sí mismo, así que no te pierdas nuestra galería. ¿Cuántas de estas películas irías a ver?