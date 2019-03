Un incombustible Al Pacino pasea en Venecia su ilusión por seguir haciendo películas

Al Pacino llegó a la Mostra decidido a presentar sus dos películas, 'La humillación' y 'Manglehorn', y a dejar algún mensaje en relación a su futuro en el mundo de la interpretación.

El veterano actor, interpreta en 'Manglehorn' -película de David Gordon Green que compite en la sección oficial- a un viejo cerrajero que nunca superó la ruptura con un amor del pasado y sigue escribiéndole cartas, mientras permanece cínicamente ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor. En 'La humillación' - cinta fuera de concurso- Al Pacino interpreta a un actor que va perdiendo facultades en el escenario a la vista de todos y decide retirarse por un tiempo.

El ganador de un Óscar por 'Esencia de mujer', y otras siete veces nominado, ha confirmado que no piensa retirarse de la escena: "He encontrado algo en la vida que me encanta, y siento que el avión todavía no ha aterrizado", en referencia a su continuidad como actor.

Al Pacino, que después de la trilogía 'El Padrino' ha protagonizado más de 30 películas, se dio un baño de masas a su llegada a Venecia y demuestra que a sus 74 años sigue siendo una referencia cinematográfica.