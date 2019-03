Los huéspedes

Después de décadas en marcha, una posada de Nueva Inglaterra está a punto de cerrar sus puertas. Claire y Luke, sus últimos empleados, se quedan para demostrar, con tan solo una grabadora y una linterna, que se trata del hotel más encantado del país. Hijo pródigo de Sitges, Ti West vuelve al festival con un espacio reducido, como en The Roost o The House of the Devil, en el que los improvisados cazafantasmas deberán evitar ser cazados primero.

