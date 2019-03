Un hombre se cuela bajo el vestido de América Ferrera en la alfombra roja de Cannes

Con Cate Blanchett como gran protagonista, el equipo de la segunda película 'Cómo entrenar a tu dragón', inicia su paseo por la alfombra roja. De repente, un individuo interrumpe el desfile y mete su cabeza debajo del vestido de la actriz América Ferrera. El hombre es reducido por los agentes de seguridad. Tan solo ha sido un incidente, el segundo durante este festival.

Una anécdota que no impedía que Blanchett denunciase la discriminación sexual en el cine, aprovechando la pregunta de una periodista sobre cómo concilia su carrera con su familia: "Vivimos en un mundo en el que no se paga igual a hombres y a mujeres por el mismo trabajo, en esta industria y en todas. Estamos en 2014 y a veces parece que hemos vuelto a la edad media. Soy una chica ya grande y puedo con este tipo de cosas, pero todavía me sorprende tener que reponder a preguntas como la suya".

Ella ha sido la gran estrella en la inauguración de este año. Nicole Kidman traía el recuerdo de Grace Kelly a Cannes, aunque la película que protagoniza basada en la historia de amor de la princesa y Rainiero de Mónaco no ha sido bien recibida ni por la crítica ni por la familia Grimaldi, que considera que no refleja la realidad. "Obviamente me siento triste sabiendo que les ha molestado. Pero no es una película que tenga malicia. Entiendo su postura. Se trata de su madre y también de su padre, pero creo que está hecha con todo el respeto del mundo, y con todo el cariño, y si ellos la ven, lo podrán comprobar".

'Mr. Turner' o la canadiense 'Captives' han sido dos de las cintas mejor recibidas hasta el momento.