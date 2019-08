Ya queda menos para que podamos disfrutar de la última entrega de la saga de 'Star Wars'. A pesar de que quedan pocos meses para el estreno del Episodio 9, poco conocemos aún sobre la trama. La publicación del teaser de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' causó mucho furor entre los fans por dejarlos totalmente descolocados. Además, el teaser estaba envuelto de épica y nos mostraba, entre otras cosas, una inesperada aparición póstuma de Carrie Fisher y una carcajada final que suponía una incógnita: ¿regresaría el emperador Palpatine?

Durante la exposición D23 de Disney ha tenido lugar la presentación del primer póster oficial de la cinta, que llegará a los cines el 20 de diciembre, y ha resuelto todas las dudas. En él podemos ver cómo el emperador que llevó a Anakin Skywalker hacia el lado oscuro observa la lucha de Rey y el nieto de Darth Vader, Kylo Ren.

Tras este anuncio, la hija de Carrie Fisher, la mítica princesa Leia, ha querido recordar a su madre con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Ha publicado una foto de su madre caracterizada como la princesa con una frase escrita en su totalidad por emojis: "No one is really gone", es decir, nadie se va nunca realmente, haciendo alusión a que su madre siempre será eterna.

Billie Lourd también aparece en la película y podremos verla compartiendo escena con su madre. 'Star Wars: The Rise of Skywalker', dirigida por J. J. Abrams, cuenta también en su reparto con Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Naomi Ackie, Anthony Daniels y Kelly Marie Tran.

Seguro que te interesa:

'Star Wars': Mark Hamill hace realidad el reencuentro de Han Solo y Luke Skywalker que ya nunca podremos ver