Helen Mirren prefiere 'Sharknado' a 'Cincuenta Sombras de Grey'

Helen Mirren ha visitado el programa de Jimmy Fallon para ayudarle a celebrar su programa número cien de 'The Tonight Show' y a su paso por el programa ha hecho varias confesiones.

La actriz que ha dado vida en la gran pantalla a la reina Isabel II se ha mostrado muy clara con el presentador de televisión y ha contestado preguntas de diversas temáticas por medio de un divertido sketch.

Mirren ha opinado entre risas y música medieval que 'Cincuenta Sombras de Grey' no es de su estilo. "Los látigos y cadenas no son lo mío. Pero, ¿quién no ama un buen azote de vez en cuando?"

Cuando el presentador la preguntó por su película favorita, respondió sin pensárselo que era 'Sharknado'.

A Mirren también la han preguntado sobre otros temas como la legalización de la marihuana. "La marihuana es legal, eso es un hecho, así que ahora vamos a elegir a Rob Ford para legalizar el crack".