Los famosos apoyan la campaña de Emma Watson con #HeForShe

El pasado fin de semana, la actriz y Embajadora de Buena Voluntad de la ONU, Emma Watson, pronunció uno de los discursos más acertados sobre la igualdad de género. La protagonista de 'Harry Potter' invitó a hombres, adolescentes y niños a unirse en favor del feminismo por medio de su campaña #HeForShe.

"Quiero que los hombres utilicen #HeForShe para que sus hijas, hermanas y sus madres puedan sentirse libres de prejuicios, pero también para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos, una versión más honesta y completa de ellos mismos”, mencionó la actriz.

El trabajo de Watson no ha tardado en cosechar éxito. Famosos como Tom Hiddleston, el temible Loki de 'Los Vengadores', ya han colgado fotos en facebook apoyando la campaña. Otros, como Joseph Gordon-Levitt o Zooey Deschanel, lo han hecho mediante mensajes en Twitter.

Pero todas las críticas no han sido buenas. Tras el discurso, la actriz ha sido víctima de numerosos memes en los que aparece su cara pegada a un cuerpo desnudo.

And speaking of #Feminism, @EmWatson is doing a great project called #HeForShe. Go check it out http://t.co/vSrNTdFY3Q