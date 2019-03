Harrison Ford, estable tras sufrir un accidente de avioneta en Los Ángeles

El actor Harrison Ford ha resultado herido este jueves después de que la avioneta en la que viajaba sufriese un accidente a las afueras de Los Ángeles. El actor, de 72 años de edad, presentaba varios cortes en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, donde parece estar fuera de peligro.

La avioneta --un aeroplano militar biplaza de la Segunda Guerra Mundial-- tuvo que realizar un aterrizaje forzoso sobre un campo de golf del distrito de Venice, a poco menos de dos kilómetros del Aeropuerto de Santa Mónica. La aeronave golpeó algunos árboles antes de estrellarse, aterrizando boca abajo, según testigos.

Dos médicos que se encontraban en la zona se apresuraron para tratar el actor, según ha añadido el portal web TMZ, que ha recordado que Ford --conocido por sus papeles en películas como 'Star Wars' o 'Indiana Jones'--, tiene experiencia pilotando este tipo de aeronaves, aunque ya ha sufrido otros accidentes en el pasado.

En un primer momento, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que el único ocupante de la aeronave se encontraba en estado grave en un hospital local, pero aportó más datos que identificasen al piloto, según informó la agencia de noticias Reuters.

Poco después, el jefe asistente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Patrick Butler, agregó que el ocupante de la avioneta "estaba consciente y respirando después del accidente" y, aunque los paramédicos tuvieron que "inmovilizar su columna y colocarle una vía intravenosa" fue trasladado al hospital en estado "de aceptable a moderado".

Por su parte, la portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, Nuria Vanegas, detalló que "el incidente fue registrado a las 14.25 horas (hora local)" y agregó que se fue provocado por "un fallo mecánico".

El hijo de Harrison Ford, Ben Ford, ha confirmado el suceso a través de su perfil en la red social Twitter: "En el hospital. Papá está bien. Con heridas, ¡pero no está mal! Es un hombre increíblemente fuerte. Gracias a todos por sus pensamientos y buenas vibraciones para mi papá", ha escrito.

