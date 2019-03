Musical escrito y dirigido por Stuart Murdoch, el vocalista del grupo Belle & Sebastian. El proyecto surgió a finales de 2003 cuando Stuart escribió una serie de canciones que él mismo consideraba no eran para él porque tenían un sonido de "grupo de chicas". En 2009, esas canciones terminaron convirtiéndose en el álbum God Help The Girl, precursor de la película. God Help The Girl nos presenta la historia de Eve, una joven que escribe canciones para superar sus problemas emocionales, y de James y Cassie, dos músicos que, al igual que Eve, se encuentran en plena encrucijada vital.

