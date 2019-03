Los ganadores en los Premios SAG 2016

El Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG) premió hoy a "Spotlight", una cinta sobre la investigación periodística que destapó los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica de Boston, como la mejor película del año. Asimismo, Leonardo DiCaprio ("The Revenant") y Brie Larson ("Room") confirmaron su condición de favoritos para los Óscar con sus respectivas victorias en los campos de mejor actor y mejor actriz.

La 22 edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG) ha estado marcada por el gran reconocimiento hacia el talento negro en plena polémica por la falta de diversidad en las nominaciones de los Óscar, a la que se hizo alusión en varias ocasiones. Cinco de los diez premios individuales de la velada fueron a parar a actores negros.

Una noche donde el británico Idris Elba hizo doblete como mejor actor de reparto ("Beasts of No Nation") y mejor actor en una película para televisión o miniserie ("Luther"). La victoria de Elba por "Beasts of No Nation" supone la primera en la historia para un actor no nominado al Óscar el mismo año.

Leonardo DiCaprio ("The Revenant") y Brie Larson ("Room") confirmaron su condición de favoritos en vistas a los Óscar con sus respectivas victorias en los campos de mejor actor y mejor actriz. Para DiCaprio fue su primera victoria tras nueve nominaciones. Además, Alicia Vikander se llevó el trofeo a la mejor actriz de reparto ("The Danish Girl).

Categorías de cine

Mejor Actor

Leonardo DiCaprio (El Renacido)

Mejor Actriz

Brie Larson (La habitación)

Mejor Actor de Reparto

Idris Elba (Beasts of no Nation)

Mejor Actriz de Reparto

Alicia Vikander (La chica danesa)

Mejor Reparto

Spotlight

Mejores Especialistas

Mad Max: furia en la carretera