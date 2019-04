Galería: 36 retratos 'artpop' de personajes míticos del cine

De la teniente Ripley al Señor Rosa de 'Reservoir Dogs', pasando por Bill 'El Carnicero' de 'Gangs of New York' o 'Doc' de 'Regreso al Futuro'. Ahora podemos disfrutar de hasta 36 rostros de películas míticas ilustrados por Mike Mitchell en clave 'artpop' ¿Quién no querría tener uno en casa? ¿o en una camiseta?

El ilustrador y pintor afincado en Estados Unidos ha querido homenajear a sus personajes predilectos del cine. Viendo sus elecciones, uno puede aventurarse a decir que siente una especial debilidad por las películas de Quentin Tarantino y por los filmes de Steve Buscemi.

La galería es una buena excusa para poner a prueba nuestra memoria 'peliculista' ¿Reconoces a todos los personajes?

El dibujante recoge hasta 36 retratos de personajes emblémeticos en una exhibición que puede verse en la Galería Mondo, en Texas.