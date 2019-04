Galería de carteles de 'The Age of Adaline': Las ocho décadas de Blacke Lively sin envejecer

DISTINTAS ÉPOCAS, MISMO ROSTRO JOVEN

Cambiando de estética y de look, recopilamos todos los carteles de la nueva película de Blacke Lively. En cada uno de ellos aparece con el mismo rostro joven aunque en distintas épocas de la vida. 'The Age of Adaline' gira en torno a Adaline Bowman, nacida en 1908, que adquiere a los 29 años la eterna juventud tras un accidente. Durante ocho décadas permanece con la misma edad, sin envejecer, y en soledad.