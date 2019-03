'Frozen : El Reino del Hielo' triunfa en los Premios Annie 2014

NOMINADA A DOS OSCAR EN LAS CATEGORÍAS DE MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN Y MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Los premios concedidos por la Sociedad Internacional de Cine de Animación (ASIFA), han nombrado a 'Frozen: El Reino del Hielo', la última película de la factoría Disney, como la Mejor Película, entre otras muchas categorías. El filme también cuenta con dos nominaciones a los Oscar en las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el tema 'Let It Go'.