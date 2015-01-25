FOTOS: Todos los ganadores de los Premios Feroz 2015

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA:
'LA ISLA MÍNIMA' DE ALBERTO RODRÍGUEZ
MEJOR COMEDIA:
'CARMINA Y AMÉN' DE PACO LEÓN
MEJOR DIRECTOR:
ALBERTO RODRÍGUEZ POR 'LA ISLA MÍNIMA'
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:
JAVIER GUTIÉRREZ POR 'LA ISLA MÍNIMA'
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:
BARBARA LENNIE POR 'MAGICAL GIRL'
MEJOR ACTOR DE REPARTO:
JOSÉ SACRISTÁN POR 'MAGICAL GIRL'
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:
ITZIAR AIZPURU POR 'LOREAK'
MEJOR GUIÓN
CARLOS VERMUT POR 'MAGICAL GIRL'
MEJOR MÚSICA ORIGINAL:
JULIO DE LA ROSA POR 'LA ISLA MÍNIMA'
MEJOR TRAILER:
'LA ISLA MÍNIMA'
MEJOR CARTEL
'MAGICAL GIRL'