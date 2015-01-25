'LA ISLA MÍNIMA', LA GRAN FAVORITA DE LA NOCHE

'LA ISLA MÍNIMA', LA GRAN FAVORITA DE LA NOCHE

FOTOS: Todos los ganadores de los Premios Feroz 2015

La II edición de los Premios Feroz ha reunido a multitud de caras conocidas del panorama cinematográfico en el Gran Teatro Caser. Después de una gala llena de sorpresas en la que Bárbara Santa Cruz ha ejercido como maestra de ceremonias, cada uno de los galardonados ha pasado por la alfombra roja para enseñar su premio a los medios de comunicación. Aquí os dejamos la galería de imágenes de todos los premiados.

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA:

'LA ISLA MÍNIMA' DE ALBERTO RODRÍGUEZ

MEJOR COMEDIA:

'CARMINA Y AMÉN' DE PACO LEÓN

MEJOR DIRECTOR:

ALBERTO RODRÍGUEZ POR 'LA ISLA MÍNIMA'

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

JAVIER GUTIÉRREZ POR 'LA ISLA MÍNIMA'

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

BARBARA LENNIE POR 'MAGICAL GIRL'

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

JOSÉ SACRISTÁN POR 'MAGICAL GIRL'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

ITZIAR AIZPURU POR 'LOREAK'

MEJOR GUIÓN

CARLOS VERMUT POR 'MAGICAL GIRL'

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

JULIO DE LA ROSA POR 'LA ISLA MÍNIMA'

MEJOR TRAILER:

'LA ISLA MÍNIMA'

MEJOR CARTEL

'MAGICAL GIRL'

seestrena.com | Madrid | 25/01/2015

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