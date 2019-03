Por fin podemos echar un primer vistazo a la 'Wonder Woman' de Gal Gadot

La superheroína, interpretada por Gal Gadot, es uno de los personajes más destacados del universo DC. El personaje será introducido en la inminente 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia' que también apadrina Warner y que se estrena el próximo 23 de marzo.

Durante un programa especial de la cadena The CW llamado 'DC Films Presents: Dawn of the Justice League' hemos podido ver los primeros detalles de la película de 'Wonder Woman', con escenas inéditas de lucha con Gal Gadot en acción y algunos detalles sobre su personaje.



También hemos podido verla camuflada (al más puro estilo Clark Kent) como su álter ego Diana Prince.

Los propios actores y responsables de la película dedican unas palabras en el vídeo a cómo se desarrollará la historia de la princesa guerrera, y la propia protagonista afirma que "podremos ver la historia completa, sus orígenes y su misión".

La película, que se estrena en 2017, cuenta con la dirección de Patty Jenkins ('Monster') y Chris Pine como compañero de Gadot en el cartel protagonista.