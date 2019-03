Filtrado el presunto tráiler de 'The Hateful Eight', el western de Quentin Tarantino

Este presunto tráiler, de poco más de un minuto de duración, no ofrece ninguna imagen de la película, sino que solo muestra varias frases escritas, ilustraciones y los nombres de los personajes, todo ello con un reconocible estilo 'western'. La frase introductoria reza "Eran extraños en mitad de una tormenta de nieve... y de pronto descubrieron que compartían una conexión letal".

A continuación, y mientras suena el tema Gimmie Danger de The Stooges, nos desvela a los ocho protagonistas de la película: Major Marquis Warren "The Bounty Hunter", John Ruth "The Hangman", Daisy Domergue "The Prisoner", Chris Mannix "The Sheriff", Bob "The Mexican", Oswald Mobray "The Little Man", Joe Gage "The Cow Puncher" y General Sandy Smithers "The Confederate".

Después una cuenta escrita en sangre nos lleva hasta el número ocho, el número del odio que se queda en pantalla mientras se va dibujando el título completo de lo nuevo del "ganador de un premio de la Academia" Quentin Tarantino.

El final del tráiler nos invita a disfrutar del western en el "supercinemascope" y sus "gloriosos 70 milímetros" y nos recuerda que no veremos la cinta hasta el próximo año.

¿OTRA FILTRACIÓN?

No hay indicios aún que demuestren que el trailer filtrado es el auténtico. Lo sabremos con certeza el día 22 de agosto, fecha en que saldrá a la luz. Está planificado que se proyecte en las salas de cine de EEUU durante el estreno Sin City: A Dame to Kill For, la película de Robert Rodriguez.

La película, que comenzará a rodarse a principios de 2015, ha sido objeto anteriormente de otra filtración: El guión se publicó en la web a principios de este año, lo que causó que Tarantino inicialmente abandonara el proyecto para retomarlo, con modificaciones en el guión, meses después.

Indignado, Tarantino cargó contra los agentes de los actores que podrían haber filtrado el libreto e incluso demandó al portal Gawker por publicar el enlace donde se podía descargar el texto en PDF.

Con la presunta intención de dar carpetazo al asunto, en abril organizó una lectura del guión en Los Ángeles que contó con la participación de actores como Samuel L. Jackson (Django Desencadenado), el propio Kurt Russell (Death Proof), Michael Madsen (Kill Bill) o Tim Roth (Reservoir Dogs). Todos ellos rostros habituales en su filmografía y que, en principio, iban a tener sitio en su nuevo western.

Ya entonces el director dejó la puerta abierta a retomar el proyecto en el futuro, algo que confirmó pocas semanas después. The Hateful Eight narra la historia de un peculiar grupo formado por cazarecompensas, convictos y soldados cuya caravana queda desviada por culpa de un temporal.

El filme verá finalmente la luz en 2015, aunque todavía no tiene cerrada su fecha exacta de estreno.