La Fiesta del Cine provoca colas kilométricas en las salas españolas

Colas infinitas en las puertas de los cines, una imagen para muchos inaudita como resultado del primer día de la 'Fiesta del Cine', cuya popularísima fórmula se basa en una drástica bajad de los precios de las entradas: Tres días con películas por menos de tres euros.

A la drástica bajada de los precios (por el precio habitual se pueden ver hasta tres filmes) se han apuntado el 90 % de las salas de todo el país, provocando las largas esperas de hasta cientos de personas en la multisalas con mayor oferta, y colapsando aquellas en las que habitualmente no tienen semejante demanda (algunos cines con solo una taquillera se vieron totalmente colapsados).

Según datos de Rentrank, el principal indicador en España en cuanto a las cifras de recaudación, las salas de cine recaudaron un millón de euros frente a los 354.000 que se consiguieron en lunes pasado, anotando una subida de más de 550%.

Las cifras del primer día del cine superaron también a las obtenidas el mismo domingo, día en el que la recaudación suele repuntar. Por ejemplo, ayer vio 'Gravity' mucha más gente que el propio día de su estreno.

La 'Fiesta del Cine' no solo se vivió en salas, sino también en las redes sociales. Bajo el hastagh #FiestadelCine muchos internautas colgaban sus reflexiones respecto a la necesaria bajada de precios de las entradas. "La Fiesta del Cine ha demostrado que mucha gente no va al cine porque no se lo puede permitir".