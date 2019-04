El Festival de Cannes 2014 en 10 polémicas: Del abucheo a Ryan Gosling al topless de Lindsay Lohan

1. La "desgracia" de Mónaco

La película de Olivier Dahan protagonizada por Nicole Kidman sobre la boda de Rainero de Mónaco y Grace Kelly, 'Grace of Mónaco', pretendía ser una apertura controvertida para el Festival de Cannes (la cinta se proyectaba fuera de concurso). Sin embargo, un manto de silencio se hizo con el patio de butacas una vez acabada la proyección (se dice se cuenta, que también alguna risa durante el pase).

2. Buscando oro

Situación: El reparto de 'Cómo Entrenar a Tu Dragón 2' es fotografiado sobre la alfombra roja y un hombre se abalanza bajo la falda de America Ferrera, quien posaba junto a Cate Blanchett

¿El responsable? El periodista ucraniano Prankster Vitalii Sediuk, que ya la anterior edición intentó plantar un beso en la boca a Will Smith, ganándose un puñetazo. Esta vez tuvo mejor fortuna, aunque fue inmediatamente reducido por los agentes de seguridad.

3. (from) 'Lost (to the) River'

Se aguardaba con expectación y recelo el debut tras las cámaras de Ryan Gosling, pero 'Lost River' finalmente protagonizó el momento 'pero-qué-diablos-estoy-viendo' de la ceremonia, granjeándose una reacción mixta de abucheos y aplausos. Aun así, damos un voto de confianza a Gosling. Al fin y al cabo, 'Pulp Fiction' también fue mal recibida en Cannes... y acabó ganando.

4. Tanques en La Croisette

Algunos van en coche, otros en limusina o incluso otros llegan en barco: El reparto de 'Los Mercenarios 3' llegó en... tanques. Un fabuloso efectismo promocional para la tercera entrega de los iconos del cine de acción que literalmente paró el tráfico. Sobre los tanques unos curtiditos Stallone, Schwarzenegger, Harrison Ford y compañía saludaban a los ojipláticos viandantes.

5. Ryan Reynolds, 'missing' en el afterparty

La proyección de 'The Captive' de Ryan Reynolds fue masacrada sin piedad por el público hasta tal punto que el director no se atrevió a asomar el hocico por el 'afterparty'. Eso sí, parece que algunos vieron a su esposa Blake Lively consolar a un debastado Reynolds, según publicó Us Weekly. La revista Variety concluye en la reseña de la película que Reynolds "está deslizándose hacia terrenos nunca vistos de la autoparodia".

6. Mortensen va 'a muerte' con el San Lorenzo

Nacido en Nueva York, de padres daneses pero de corazón argentino. Viggo Mortensen, aprovechando su participación en la producción argenta 'Jauja' de Lisandro Alonso, no se cortaba en reivindicar a su amor futbolístico sobre la alfombra roja, el club 'San Lorenzo', con un cartelito que rezaba 'Queremos la Copa'. "Es una especie de religión para él", dijo Alonso sobre la acción de su protagonista.

7. Proyección secreta

'Welcome to New York' es la película en la que Abel Ferrara retrata el supuesto episodio de asalto sexual a una camarera (la final se desestimó la denuncia) que supuso la debacle del exdirector del FMI, Dominique Strauss-Khan (al que interpreta el 'brutote' Gerard DePardieu).

Su proyección se mantuvo en el mayor de los secretismos: entradas que se daban de forma cuasi-clandestina mediante invitación y un lugar de su proyección desconocido hasta el último momento (resultó ser en medio de una playa recóndita).

Strauss-Khan no está muy contento con el filme y ya ha denunciado a Ferrara por difamación. Palabras de uno de sus abogados: "considero normal que la película no sea distribuida en cines porque es una mierda".

8. Un polémico beso... en la mejilla

Leila Hatami, actriz de nacionalidad iraní (con velo 'ad hoc') se arrancó a dar un beso al presidente de Cannes en la mejilla. Hasta ahí todo bien. Pero al ministro de cultura de Irán no le gustó nada esa muestra de afecto y lo condenó públicamente porque las mujeres de su país "representan la castidad y la inocencia". El presidente del festival acudió raudo a disculpar a Leila diciendo "que había sido él".

9. El momento social

Salma Hayek (y otros muchos) aprovechó el poder amplificador de los focos para denunciar el drama social con el que se está volcando medio mundo.

La actriz mejicana, que presentaba 'The Prophet' de Kahlil Gibran, mostró una pancarta en la que se podía ver el mensaje #BringBackOurGirls en referencia a las casi 300 niñas secuestradas en Nigeria por una secta integrista. También los 'cuñaos' de 'Los Mercenarios 3' tuvieron su momento sosteniendo los carteles ante las cámaras.

10. 'El toque Lohan'

Lindsay Lohan tiene el don de la omnipresencia cuando se trata del arte de la polémica. Esta vez quiso dar la nota publicando en las redes sociales un 'selfie' en topless desde Cannes.

Por si eso fuera poco, durante la noche tropezó con su vestido dorado de lentejuelas por las rampas del festival para luego culpar a los fotógrafos en twitter. Con todo, 'el toque Lohan' palidece al lado del resto de sucesos ocurridos en Cannes ¡Quizás la próxima, Lindsay!