Featurette en exclusiva de 'Es la jefa': Así es el personaje de Peter Dinklage

Melissa McCarthy 'es la jefa' en su nueva comedia, donde da vida a una gigante de la industria que, por diversos motivos, acaba con sus huesos en la cárcel. Cuando reaparece, decidida a convertirse en la más popular del país, no todo el mundo está dispuesto a perdonar y olvidar.

Entre ellos probablemente se encuentre Peter Dinklage, el querido Tyrion de 'Juego de Tronos', y protagonista de este featurette que te traemos en exclusiva.

Kristen Bell y Kathy Bates completan el descorchante reparto de 'Es la jefa'.

La comedia está dirigida por Ben Falcone a partir de un personaje original creado por Melissa McCarthy. Los productores son Melissa McCarthy y Ben Falcone, de On the Day, así como Will Ferrell, Adam McKay y Chris Henchy, de Gary Sanchez Productions.