Paul Walker y Vin Diesel visten de luto en las nuevas fotos de 'Fast and Furious 7'

Cada vez que Vin Diesel comparte algo en las redes sociales, se convierte en noticia. Si hace unos días nos enseñaba las primeras imágenes de su nuevo proyecto 'The Last Witch Hunter', hoy ha compartido nuevas fotos de 'Fast and Furious 7'. Una de las películas más esperadas, que no llegará al cine hasta abril de 2015.

La imagen más reseñable es la que tiene como protagonistas a Vin Diesel y el fallecido Paul Walker. Los actores comparten una escena en un taller. Ambos aparecen vestidos de traje en una secuencia que posiblemente esté conectada con el funeral al que asisten los protagonistas en la nueva película.

La sexta película terminaba con la muerte de Han, interpretado por Sung Kang, que murió en un accidente de coche a manos del personaje de Jason Statham. Por lo que la séptima, seguramente empiece con ese funeral, antes de que los protagonistas ¿se embarquen en busca de venganza?

En otra de las fotos que comparte, volvemos a ver a Toretto, en el taller de coches. Pero esta vez, aparece con una camisa negra con su nombre grabado, mientras se está vendando la muñeca. ¿En qué problema se habrá metido esta vez?